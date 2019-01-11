Ольга Бузова продолжает флиртовать с "таинственным незнакомцем" через интернет
11 января 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Ольга Бузова продолжает через интернет флиртовать с "таинственным незнакомцем". Артистка пока не сообщает своим преданным поклонникам, в кого именно она влюблена.
Сейчас Ольга отдыхает на Мальдивах. Накануне певица опубликовала фото в эффектном мини-платье на фоне бассейна и подписала его словами: "Как бы я хотела, чтобы ТЫ это видел не на фото, а вживую". Как сообщает teleprogramma.pro, Бузова также отметила, что знает – возлюбленный просматривает ее снимки.
Фолловеры обсуждают, кто стал избранником Ольги. Некоторые предполагают, что это один из старых знакомых Бузовой, другие считают, что кавалер артистки не является публичным человеком.
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