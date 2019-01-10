Мария Горбань расстроила поклонников, опубликовав фото в бикини

Актриса Мария Горбань расстроила своих поклонников, опубликовав фото в бикини. Звезда сериала "Кухня" на два зимних месяца уехала из России в жаркую страну Шри-Ланка. Ранее Горбань отдыхала на острове в Индийском океане только с мужем, им так понравился солнечных остров, что этой зимой супруги взяли в путешествие детей и друзей.

Актриса публикует пляжные фото, но не радует, а огорчает своих поклонников. Многие насторожились, почему Маша так сильно похудела. Не секрет, что вместе с мужем Кириллом Зоткиным они занимаются спортом. Супруг актрисы - профессиональный серфер и плюс фотограф. Но у актрисы, по мнению подписчиков, с худобой уже перебор.

"о вкусах не спорят, она не худенькая, а худая, уже нездоровая худоба, раньше была лучше, а сейчас уже анорексичная худоба проявляется", "девочка, что же ты с собой сделала? Это в угоду чьему-то извращённому вкусу или шутка такая?" - беспокоятся комментаторы. (орфография авторов сохранена).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)9 Янв 2019 в 9:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)1 Янв 2019 в 9:06 PST

А кто-то мечтает о такой фигуре.