Ольга Бузова в этом году стала одной из участниц гала-концерта "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале. Всё бы ничего, но в телевизионную версию номер певицы так и не попал.

В праздничном рождественском концерте приняли участие многие звёзды российской сцены. Среди исполнителей была и Ольга Бузова, но фанаты так и не увидели любимую певицу на телеэкранах. Первый канал "вырезал" номер исполнительницы, объяснив это хронометражом шоу, сообщает Газета.ru. Что примечательно, в прошлом году выступление Ольги с песней "Мало половин" также не попало в эфир.

За певицу заступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что в условиях нынешних реалий Бузовой не нужно телевидение, чтобы поддерживать свою популярность. "Сегодня уже телевизор не особо нужен Бузовой, а она телевизору порой нужна. Правда, ее то юмористическим персонажем представят, как было в «Голубом огоньке», то из программы вырежут, у которой благодаря ожиданиям ее поклонников повысились рейтинги", - прокомментировал Манукян ситуацию.