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Актер Алексей Серебряков стал дедом

10 января 2019, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Алексей Серебряков стал дедом
фото: pixabay.com

У актера театра и кино Алексея Серебрякова родилась внучка. Дочь артиста Дарья родила девочку. Внучка Серебрякова появилась на свет в Соединенных Штатах еще осенью. 

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Актер радуется рождению первой внучки.  Он  постоянно спрашивает у Даши, как внучка растет, просит прислать новые фото.  Дарья – неродная дочь актера, ребенок от первого брака его супруги Марии - сообщает "СтарХит". Супруги воспитывают еще двоих приемных сыновей – Степана и Данилу.

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