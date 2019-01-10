Актер Алексей Серебряков стал дедом

У актера театра и кино Алексея Серебрякова родилась внучка. Дочь артиста Дарья родила девочку. Внучка Серебрякова появилась на свет в Соединенных Штатах еще осенью. Алексей Серебряков: "Ради любви я отказался от возможности иметь кровных детей"

В октябре на выписку приехала вся семья, хотя путь не близкий, - сообщил "Стархит" со ссылкой на источники. Алексей Серебряков вместе с женой и детьми переехал жить в США и сейчас приезжает в Россию только на съемки.

Актер радуется рождению первой внучки. Он постоянно спрашивает у Даши, как внучка растет, просит прислать новые фото. Дарья – неродная дочь актера, ребенок от первого брака его супруги Марии - сообщает "СтарХит". Супруги воспитывают еще двоих приемных сыновей – Степана и Данилу.