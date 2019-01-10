"Когда она старше": ТОП-6 неравных звездных браков
10 января 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Когда в российском шоу-бизнесе разговор заходит про неравный брак, чаще всего вспоминают про пару Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Впрочем, супруги и сами не дают о себе забыть.
И Алла, и Максим довольно активны в социальных сетях и частенько балуют поклонников подробностями своей личной жизни, а также жизни своих детей - как старших, так и младших - и внуков.
Спешим напомнить, что не только Примадонна связала себя узами брака с мужчиной, который значительно ее моложе (разница в возрасте звездных супругов составляет двадцать семь лет).
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