Танец актрисы Ирины Пеговой из спектакля стал хитом сети

Танец актрисы театра и кино Ирины Пеговой стал хитом сети. Ирина Пегова и актер Евгений Раев показали зажигательный танец под Hafanana Африка Симона в программе "Вечерний Ургант".

Поклонники Ирины осыпали ее комплиментами. "Супер! Иришка умница!", "Обожаю Ирочку! А это ещё одна грань её таланта! Опладирую стоя!!!", "Пегова - молодец, пример всем женщинам!"- хвалят актрису в комментариях к видео. (Орфография авторов комментариев сохранена)