Виторган опубликовал семейное фото: Ксения Собчак смотрит с их сыном мультики

Максим Виторган опубликовал семейное фото - его супруга Ксения Собчак и их сын Платон смотрят мультфильмы, уютно расположившись на диване. Оба - мама и малыш - очень серьезные. Семью Виторган и Собчак в последнее время частенько обсуждают в сети, особенно недоброжелатели телеведущей.

С кем отдыхает на Мальдивах Ксения Собчак

Ходят слухи о романе Ксении и режиссера Константина Богомолова. Сами супруги Собчак - Виторган официально никаких заявлений не делали.

Судя по фото Ксении Собчак в Инстаграм, она, как многие российские знаменитости, в частности ее бывшая подруга балерина Анастасия Волочкова, отдыхает на Мальдивах.

Сопровождает ли Ксению Собчак супруг на отдыхе - никто не знает. Несколько дней назад Собчак и Виторган опубликовали фотографии - Ксения из самолета, Максим - просто фото самолета. Ксения скромно опубликовала одно фото в купальнике, в отличие от Волочковой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)8 Янв 2019 в 4:05 PST

"Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее,а будущее сильно пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть. И если вы его потратите на истерики,угрозы ,ревность,интриги, манипуляции или ненависть ,то и останетесь только с этими чувствами...", - пишет Ксения, находясь на Мальдивах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)5 Янв 2019 в 9:59 PST

Слухи слухами, а Богомолов путешествовал с дочкой и бывшей женой актрисой Дарьей Мороз в Европе.

"Все хотят ясности. Нет ничего яснее римского неба и простой истины: главное - любовь. Я в любимом городе. С любимой дочерью. Шлю всю свою энергию, покой и тепло - через тысячи километров - любимому человеку", - подписал свое фото в Риме режиссер.