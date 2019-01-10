Елизавета Боярская показала свое первое фото после родов

Известная российская актриса Елизавета Боярская вышла в свет впервые после вторых родов. Артистка опубликовала в соцсети снимок, сделанный после посещения одного из новогодних мероприятий в Москве.

На фото Елизавета запечатлена в кафе. Она выглядит несколько ошарашенной, но объясняет, что это из-за того, что она около месяца сидела дома вместе с малышом и впервые "вышла в люди" на час.

Поклонники отметили, что Боярская кажется невероятно уставшей, но при этом очень красивой. Елизавета практически не использовала макияж для того, чтобы ненадолго покинуть дом, однако даже без косметических продуктов ее лицо словно светится изнутри.