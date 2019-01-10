Подписчики известной певицы Полины Гагариной не оценили ее новую фотографию, опубликованную в социальной сети. Особенно жесткие "комментаторы" заявили, что на снимке артистка напоминает "мумию".

На фото Гагарина запечатлена крупным планом. Вопросы вызвал ее макияж: визажист выбелил лицо Полины, подчеркнул глаза темными тенями, а также собрал ее волосы в хвост, передает teleprogramma.pro. Кроме того, ракурс выстроен таким образом, что заметны выступающие ключицы артистки.

Фолловеры сочли эксперимент с образом неудачным. Некоторым показалось, что певица напоминает "мумию", другие назвали ее "инопланетянкой".

Преданные поклонники Полины Гагариной, однако, заметили, что временная смена имиджа необходима каждому артисту, а талант испортить нельзя ничем.