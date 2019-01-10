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Подписчики Полины Гагариной заявили, что на новом фото она похожа на "мумию"

10 января 2019, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Подписчики Полины Гагариной заявили, что на новом фото она похожа на "мумию"
фото: globallookpress.com

Подписчики известной певицы Полины Гагариной не оценили ее новую фотографию, опубликованную в социальной сети. Особенно жесткие "комментаторы" заявили, что на снимке артистка напоминает "мумию".

Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

На фото Гагарина запечатлена крупным планом. Вопросы вызвал ее макияж: визажист выбелил лицо Полины, подчеркнул глаза темными тенями, а также собрал ее волосы в хвост, передает teleprogramma.pro. Кроме того, ракурс выстроен таким образом, что заметны выступающие ключицы артистки.

Фолловеры сочли эксперимент с образом неудачным. Некоторым показалось, что певица напоминает "мумию", другие назвали ее "инопланетянкой".

Преданные поклонники Полины Гагариной, однако, заметили, что временная смена имиджа необходима каждому артисту, а талант испортить нельзя ничем.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)9 Янв 2019 в 7:39 PST

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