В сеть попала последняя песня фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона

Трек, в записи которого принял участие вокалист Linkin Park выложил на YouTube гитарист группы Lamb of God Марк Мортон. Композиция была записана незадолго до самоубийства Честера.

В видео представлены заставки с текстом песни и одна из «черновых» записей композиции. За сутки ролик набрал более 230 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев, в которых поклонники творчества музыкантов делятся впечатлениями от песни и выражают сожаления о смерти Беннингтона.

«Честер знал, кто я. Он просто хотел услышать песню, сразу в нее влюбился и немедленно согласился принять участие в записи. Мы договорились, когда встретимся, просто сели, немного поимпровизировали, обсудили смысл текста, как его видит каждый из нас. Это был непередаваемый опыт», - рассказал Марк Мортон о сотрудничестве с лидером Linkin Park.

Итоговый вариант песни Cross off войдёт в альбом Марка Мортона Anesthetic, который станет дебютным для музыканта, сообщает Мир24.