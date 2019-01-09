Дима Билан выступил с предложением музыкальной цензуры

Популярный эстрадный певец Дима Билан накануне выступил в Абу-Даби на фестивале Russian Music Festival, где признался журналистам, что хотел бы ввести в России музыкальную цензуру.

По его мнению, в настоящее время в западной музыке происходит "какой-то хаос". А качество музыкальных материалов должны все же оценивать специальные структуры, пишет "Московский комсомолец".

"Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки", - отметил он.