С кем Ольга Бузова улетела отдыхать на Мальдивы?

Телеведущая Ольга Бузова решила сделать перерыв в своей звездной карьере. На своей страничке в социальной сети Instagram телезвезда сообщила подписчикам, что впервые за год летит отдыхать.

На этот раз певица решила отправиться на Мальдивы и там на некоторое время забыть о работе, отключив телефоны и всевозможные мессенджеры. Свой отпуск Бузова проводит отнюдь не в одиночестве.

Вместе с Ольгой на теплые острова отправилась ее сестра Анна Бузова. Весь процесс подготовки к долгожданному путешествию, включая шопинг, девушки активно снимали в "stories" своих микроблогов.

"Так и знайте: не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске. Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой", - подписала Ольга Бузова опубликованный снимок.