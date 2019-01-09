Жена Влада Топалова объяснила, почему долго скрывала беременность

Жена известного певца Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему долгое время не рассказывала о беременности. Женщина сообщила о своем "положении", когда скрывать его стало невозможно.

Регина призналась, что ей не хотелось строить свою популярность на беременности. Тодоренко старалась хорошо выполнять свою работу, чтобы ее оценили именно за труд, передает teleprogramma.pro.

Телеведущая, которая была невероятно активной во время ожидания своего первенца, заметила, что так же, как и все остальные страдала от токсикоза и отечности ног. Кроме того, женщина с трудом подбирала наряды, поскольку ее размер существенно увеличился.