У Эвелины Бледанс произошел конфликт с пассажиром на борту самолета

У известной российской актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс недавно произошел конфликт с пассажиром на борту самолета. Знаменитость летела с труппой театра эконом-классом из Сочи в Москву.

По словам Бледанс, мужчина, сидевший сзади, грубо потребовал, чтобы она поставила спинку кресла ровно. Эвелина заявила, что сделает это лишь после того, как ее попросит бортпроводник. Пассажир рассердился и ударил артистку коленом в спину через кресло, передает teleprogramma.pro.

Актриса пристыдила неуравновешенного мужчину, после чего тот успокоился. Позже выяснилось, что он попал Бледанс в травмированный отдел позвоночника, вследствие чего у нее теперь болит спина.