Пьяного Брюса Уиллиса из клуба вывела охрана

Брюс Уиллис был замечен на выходе из закрытого лондонского клуба. Нетрезвый голливудский актёр покинул вечеринку журнала GQ при помощи секьюрити. Звезда выразил своё мнение о происходящем при помощи одного лишь жеста.

Голливудский актёр Брюс Уиллис попал в объективы фотокамер в «праздничном» настроении. Мужчина был настолько пьян, что спуститься по лестнице ему помогали охранники клуба. Они же посадили выпившего мужчину в машину. Несмотря на своё состояние, актёр не забыл донести до папарацци всё, что он о них думает. Для этого знаменитости понадобился всего один жест, хоть и далеко не самый приличный.