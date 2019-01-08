Адвокаты Кевина Спейси по делу о домогательствах заявляют о невиновности актёра

Актер с 2016 года проходит по делу о домогательствах в отношении 18-летнего подростка. Адвокаты Спейси уверены в невиновности своего клиента. Дальнейшие слушания отложены до марта.

Во время десятиминутного слушания по делу о сексуальных домогательствах Кевин Спейси не проронил ни слова. Вместо него перед судом выступили адвокаты актёра, сообщает РБК. Защитники обвиняемого обратились к суду с просьбой охранить все данные с мобильного телефона истца в течение полугода с момента предполагаемой даты инцидента. Адвокаты считают, что они, «вероятно, могут оказаться оправдательными» для актера.

Инцидент, который привёл актёра на скамью подсудимых, произошёл 2,5 года назад. Согласно материалам дела, Спейси угостил алкогольными коктейлями 18-летнего помощника официанта, а затем начал приставать к юноше. В том случае, если суд сочтёт актёра виновным, ему может грозить до пяти лет заключения.