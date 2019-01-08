С кем отдыхает на Мальдивах Ксения Собчак

Роман телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым обсуждают в интернете. В сетях пишут, якобы Ксения изменила своему мужу и отцу единственного сына Максиму Виторгану.

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После шумихи вокруг образования треугольника Собчак - Виторган - Богомолов, пара еще больше заинтриговала пользователей сети, интересующихся чужой личной жизнью.

Ксения как в той пословице - "наш пострел везде поспел". Недавно СМИ писали, что Собчак застали в объятиях Богомолова в австрийской столице Вене. Виторган на днях заинтриговал, опубликовав фото в обнимку с лежащей на песке супругой.

Ксения и Максим в один день выложили в Инстагарм фото из разных самолетов. Летели они в одну страну разными рейсами? Не понятно. Собчак размещает в Инстраграм свои фото на Мальдивах в одиночестве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)4 Янв 2019 в 11:09 PST

Фото Виторгана комментирую так: "Это фото заслуживает отдельного места на стене в качестве какого-то пано) напоминает картину " Адам и Ева после изгнания из рая" по ощущению - двое и остальной мир". А один из подписчиков актера знает, что это фото 2014 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)5 Янв 2019 в 1:37 PST