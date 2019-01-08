Волочкова завела своих поклонников и хейтеров, заявив о переезде на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова сделала интересное заявление, из-за которого в сети ссорятся ее поклонники и недоброжелатели. Артистка отдыхает на Мальдивах. Как известно, эти райские острова - излюбленное место отдыха Анастасии.

Волочкова заявила, что решила остаться жить на Мальдивах и подыскивает школу для своей дочери Ариадны.

В этот раз Настя отдыхает без Ариши и мамы. Волочкова записала видеообращение к поклонникам: "Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - сообщила балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)7 Янв 2019 в 2:41 PST

Она также сообщила о "таинственном новоселье". Возможно, новым домом интриганка назвала дерево, на котором делает свои фирменные "волочковские" шпагаты и признается, что здесь ей приходят умные мысли.

"У меня тут сегодня таинственное новоселье! Самые лучшие мысли про поиск школы для Ариши на Мальдивах приходят именно в шпагате", - пишет Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)7 Янв 2019 в 4:44 PST

Шпагатами Анастасия уже никого не удивляет. А народ комментирует: "Анастасия, вы молодец! Наслаждайтесь жизнью и живите в свое удовольствие, вы классная", "Я не поняла, Настя будет Пятницей или не дай бог хочет быть Робинзоном?"