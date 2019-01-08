Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая рассказала о подарке, который ей сделали легендарный фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская. Юлия Липницкая рассказала о подарке от Плющенко и Рудковской

Юлия Липницкая выступает в ледовом представлении «Щелкунчик», которую поставили В программе, кроме Липницкой, задействована еще одна олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, - сообщает teleprogramma.pro.

На Новый год Юлии Липницкой супруги подарили французский кошелек, стоимостью 50 тысяч рублей, а также аксессуар, похожий на платок. На лицевой стороне — инициалы Юлии.