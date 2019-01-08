Юлия Липницкая рассказала о подарке от Плющенко и Рудковской
8 января 2019, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая рассказала о подарке, который ей сделали легендарный фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская.
Юлия Липницкая выступает в ледовом представлении «Щелкунчик», которую поставили В программе, кроме Липницкой, задействована еще одна олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, - сообщает teleprogramma.pro.
На Новый год Юлии Липницкой супруги подарили французский кошелек, стоимостью 50 тысяч рублей, а также аксессуар, похожий на платок. На лицевой стороне — инициалы Юлии.