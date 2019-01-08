У скончавшейся от рака экстрасенса Дарии Воскобоевой остались двое детей

У скончавшейся от рака экстрасенса Дарии Воскобоевой остались двое несовершеннолетних детей. Женщина была участницей одного из сезонов "Битвы экстрасенсов".

Дария Воскобоева умерла от тяжелой болезни. О ее смерти родные сообщили только спустя несколько дней.

Экстрасенсы, знакомые с Дарией по теле-шоу, шокированы ее смертью. Воскобоевой было только 38 лет.

Ее младшей дочери - шесть лет. "Ты боролась до последнего... ушла ещё одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама...", - написала в Инстаграм экстрасенс Николь Кузнецова.

Знакомые экстрасенса говорят, что Дария ездила на лечение в Израиль. Но пошли метастазы...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official)6 Янв 2019 в 1:15 PST

Дария собиралась жить, встречаться и работать со своими почитателями.

В 17-м сезоне "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева вышла в финал, но не победила. Воскобоева жила в Санкт-Петербурге, поэтому ей приходилось разрываться между домом и Московой, где снимали проект. Она была замужем два раза. Второй муж не понял ее желания сниматься в проекте. Случился развод. После развода она много работала – старалась дать сыну и дочери все самое лучшее, жила ради них. Мама Дарии умерла. Ее отец жил с ней – очень помогал с детьми и домашним хозяйством. Когда Дария узнала о своем диагнозе, то пыталась не только вылечиться, но и обеспечить будущее детей. Ее второй муж помогал, в том числе финансово, - пишет "Комсомольская правда". Дария отдала 11-летнего сына Сашу в Нахимовское училище, когда узнала о своем диагнозе. 6-летняя Божена пойдет в школу в будущем году. Отец Божены помогал ей и в воспитании детей. После смерти экстрасенса, вероятно, на ее второму бывшему мужу предстоит заботиться о детях.