Максим Галкин выложил видео поздравления с Рождеством
7 января 2019, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин решил поздравить всех православных людей с Рождеством и записал видео, которое опубликовал в своем микроблоге в Instagram. Популярный шоумен пожелал всем благоденствия и мира в душе.
По всей видимости, Максим Галкин проводит этот праздник в кругу семьи в своем замке в деревне Грязи в Подмосковье.
Поклонники пародиста пишут ответные поздравления: "С праздником! Мира в душе и за окном!" "Благодарю вас, Максим, пусть Господь хранит вашу семью и одаривает вас новыми возможностями и развития вашего бизнеса. Счастья и добра, любви безусловной!"
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