Максим Галкин выложил видео поздравления с Рождеством

Максим Галкин решил поздравить всех православных людей с Рождеством и записал видео, которое опубликовал в своем микроблоге в Instagram. Популярный шоумен пожелал всем благоденствия и мира в душе. Максим Галкин показал, как его дети готовятся к Новому году

По всей видимости, Максим Галкин проводит этот праздник в кругу семьи в своем замке в деревне Грязи в Подмосковье.

Поклонники пародиста пишут ответные поздравления: "С праздником! Мира в душе и за окном!" "Благодарю вас, Максим, пусть Господь хранит вашу семью и одаривает вас новыми возможностями и развития вашего бизнеса. Счастья и добра, любви безусловной!"