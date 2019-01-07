Александр Васильев рассказал о рождественских традициях в старой России

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев поделился воспоминаниями своего дяди, режиссера Петра Васильева, о том, как праздновали Рождество Христово в России начала XX века.

Эту душевную семейную историю Александр Васильев рассказал в своем инстаграме. Он поделился воспоминаниями своего дяди – Петра Павловича Васильева, который в те годы был еще ребенком. Ведущий также отметил, что в старой России Рождество Христово было любимым праздником: «К нему усиленно готовились, собирали подарки, стряпали и, конечно, запасались новыми нарядами».

«В гостиной огромная, под потолок, елка. Двери закрыты – тайна! Взрослые украшают ее, а мы, лежа на животах, сквозь щель под дверью пытаемся рассмотреть подарки под елкой. «И в час назначенный» для нас и гостей открывали большую дверь из прихожей в гостиную. Под звуки пианино в притемненной комнате возникала блестящая огнями и украшениями елка…», - привел Александр Васильев слова своего дяди.

В начале XX века в России были в моде поздравительные фотооткрытки, на которых чаще всего изображалась вся семья или дети на фоне елки, украшенной свечами, дождиком, бусами и шарами. В коллекции историка моды Александра Васильева немало таких фотокарточек, отмечает «Телепрограмма».