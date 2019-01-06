Плющенко и Рудковская поздравили сына с днем рождения
6 января 2019, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сыну продюсера Яны Рудковской и Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сегодня исполнилось 6 лет. Гнома Гномыча (так мальчика называют родители) поздравили не только папа с мамой, но и 7000 зрителей.
Александр Плющенко, несмотря на юный возраст, выиграл уже огромное количество детских соревнований по фигурному катанию, является востребованным артистом ледовых шоу и успешной моделью.
В сети Instagram родители поздравили свою "звездочку" публикациями фото мальчика. Мама назвала Александра "мой маленький чемпион и сладкий ангел", а папа пожелал сыну быть сильным.
Кроме того, Рудковская опубликовала видеоролик, который подписала так: "Это так здорово, душевно и красиво, когда тебя поздравляют не только друзья, но и 7000 зрителей!".
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