Плющенко и Рудковская поздравили сына с днем рождения

Сыну продюсера Яны Рудковской и Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сегодня исполнилось 6 лет. Гнома Гномыча (так мальчика называют родители) поздравили не только папа с мамой, но и 7000 зрителей.

Александр Плющенко, несмотря на юный возраст, выиграл уже огромное количество детских соревнований по фигурному катанию, является востребованным артистом ледовых шоу и успешной моделью.

В сети Instagram родители поздравили свою "звездочку" публикациями фото мальчика. Мама назвала Александра "мой маленький чемпион и сладкий ангел", а папа пожелал сыну быть сильным.

Кроме того, Рудковская опубликовала видеоролик, который подписала так: "Это так здорово, душевно и красиво, когда тебя поздравляют не только друзья, но и 7000 зрителей!".