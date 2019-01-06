Бузова намекнула, что снова влюблена

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула поклонникам, что вновь влюблена. Сразу два последних поста в социальной сети Instagram знаменитость посвятила таинственному незнакомцу.

В одной из публикаций Ольга попросила у поклонников совета, отметив, что она очень нравится одному человеку. Этот мужчина, однако, не форсирует события, поэтому Бузова интересуется, следует ли ей снова взять все в свои руки, или же ждать инициативы от кавалера.

Следующий пост оказался более романтичным. Артистка опубликовала нежный снимок, который подписала словами: "Мечтаю быть твоей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)4 Янв 2019 в 1:15 PST