Эксперты установили причину смерти Криса Кельми
5 января 2019, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Судебно-медицинский эксперт определил причину смерти музыканта Криса Кельми (Анатолия Арьевича Кельми). Артист скончался 1 января в возрасте 63 лет. Как определила судмедэкспертиза, у Криса Кельми было хроническое заболевание, которое и стало причиной его смерти.
Музыкант умер не от алкоголизма, - сообщает "СтарХит". Кроме хронического заболевания, у Кельми были и проблемы с сердцем.
Все документы в морге оформлены. Ранее брат Криса Кельми Евгений Суслин сетовал, что в морге задерживают вскрытие и, соответственно, оформление документов. В морге эти сведения опровергли, процедура вскрытия проведена, документы готовы.
Но родственники Криса Кельми пока не определились, как хоронить мужа и брата.
Супруга Кельми настаивает на закрытых похоронах, чтобы артиста проводили в последний путь только родные, близкие друзья и коллеги. Брат считает, что с известным музыкантом должны проститься и его поклонники.
Напомним, недавно скончался певец Евгений Осин. За здоровье Жени и Криса помогала бороться Дана Борисова. Телеведущая брала над ними шефство в реабилитационном центре. Дана показала видео с Крисом Кельми в реабилитационном центре