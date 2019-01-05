Эксперты установили причину смерти Криса Кельми

Судебно-медицинский эксперт определил причину смерти музыканта Криса Кельми (Анатолия Арьевича Кельми). Артист скончался 1 января в возрасте 63 лет. Как определила судмедэкспертиза, у Криса Кельми было хроническое заболевание, которое и стало причиной его смерти. Мячик круглый, один удар – и всё!

Музыкант умер не от алкоголизма, - сообщает "СтарХит". Кроме хронического заболевания, у Кельми были и проблемы с сердцем.

Все документы в морге оформлены. Ранее брат Криса Кельми Евгений Суслин сетовал, что в морге задерживают вскрытие и, соответственно, оформление документов. В морге эти сведения опровергли, процедура вскрытия проведена, документы готовы.

Но родственники Криса Кельми пока не определились, как хоронить мужа и брата.

Супруга Кельми настаивает на закрытых похоронах, чтобы артиста проводили в последний путь только родные, близкие друзья и коллеги. Брат считает, что с известным музыкантом должны проститься и его поклонники.

Напомним, недавно скончался певец Евгений Осин. За здоровье Жени и Криса помогала бороться Дана Борисова. Телеведущая брала над ними шефство в реабилитационном центре. Дана показала видео с Крисом Кельми в реабилитационном центре