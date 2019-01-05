Ди Каприо в суде рассказал об отмывании денег

Актёр Леонардо Ди Каприо выступил в суде по делу о международной схеме отмывании денег. в деле фигурируют фильм "Волк с Уолл-стрит" и продюсерская компания Ди Каприо Red Granite Pictures.

Голливудский актёр проходит по делу в качестве свидетеля, сообщает портал Инфо24. Ди Каприо выступил в суде в Вашингтоне. Информации о том, какие показания дал актёр, нет. Минюст США и представитель Леонардо Ди Каприо никаких комментариев по данному делу не дают.

Следствие считает, что малайзийский финансист Лоу Тек Джо, с которым работал Ди Каприо, в 2016 году при помощи коррупционной схемы похитил из фонда благосостояния Малайзии около 700 млн. долларов. Часть из них в последствии была использована для финансирования фильма "Волк с Уолл-стрит", где актёр сыграл главную роль.