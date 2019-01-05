Проезд по пешеходной улице обошёлся Вернику в 500 рублей

Игорю Вернику пришлось заплатить за проезд по пешеходному Камергерскому переулку. От штрафа актёра не спасло и то, что у него есть официальное разрешение на проезд по этой улице.

Как ранее сообщалось в "Аргументах недели", ситуация произошла 4 января, после того, как актёр и телеведущий Игорь Верник проехал по пешеходному Камергерскому переулку ко входу в МХТ на своём внедорожнике. "Учитывая скопление народа, мы ехали очень аккуратно, очень медленно", - объяснил Верник свои действия. Как стало известно, артист имеет соответствующее разрешение для проезда по конкретной пешеходной улице и пульт от шлагбаума со стороны Тверской, сообщает ТАСС.

В МХТ имени Чехова пояснили, что театр находится в центре столицы в пешеходной зоне, а потому имеет официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра, а также для провоза декораций.

Несмотря на имеющиеся разрешения и заявления театра, Вернику всё-таки пришлось заплатить штраф в размере 500 рублей за административное правонарушение.