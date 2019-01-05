"Ох уж эта свинка": Анна Хилькевич рассказала о тайфуне в Таиланде

Актриса Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря телесериалу "Универ", в настоящий момент отдыхает в Таиланде. Поклонники встревожены из-за сообщений о тропическом шторме.

Хилькевич поспешила успокоить своих подписчиков, опубликовав в социальной сети Instagram фотографию с пляжа этого курорта и подписав: "Друзья, тайфун нас миновал, до Пхукета не добрался".

По ее словам, она не увидела на Пхукете ни одной вырванной пальмы. Да и друзья актрисы, находящиеся на Пангане и Самуи целы и невредимы, передает в субботу издание Телепрограмма.

О тайфуне, согласно рассказу актрисы, свидетельствует лишь неспокойное море, дождик и несильный ветер. "Ох уж эта свинка", - заключила актриса, видимо, намекая на непростое начало года.



