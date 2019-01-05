Кристина Асмус молит поклонников о помощи

Актриса Кристина Асмус в эти новогодние праздники впервые открыла для себя столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. С просторов этого курорта супруга Гарика Харламова взмолилась о помощи.

"Молю, кто был здесь или живет, пишииите! Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", - попросила подписчиков Асмус в посте, который опубликовала на своей страничке в Instagram, передает Телепрограмма.

"Ещё и у дочки ДР завтра - есть идеи/советы?", - обратилась актриса к фолловерам, сопроводив запись в социальной сети снимком, на котором сидит на полу, в изнеможении привалившись спиной к стене.

Поклонники в комментариях поспешили помочь своей любимице, подробно описав и моллы, и аквапарки, и шоу, и студии, и небоскребы. Многие, пользуясь моментом, поздравляют чадо Асмус с днем рождения.



