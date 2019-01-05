Британский принц Гарри будет присутствовать на предстоящих учениях в Норвегии, целью которых станет отработка противодействия гипотетическому "российскому вторжению" на территорию страны.

Принц Гарри присоединится к корпусу Королевской морской пехоты в военных учениях, направленных против России. Об этом сообщило издание Daily Mirror, ссылаясь на источник среди военных.

Принц "тайно согласился присоединиться" к более чем тысяче элитных военнослужащих, отрабатывающих контратаку против "вторжения РФ в Норвегию, которая находится на северном фланге Европы".

Учения должны состояться в ближайшие несколько недель, первые морские пехотинцы Великобритании уже отправлены в Норвегию с базы Королевской морской пехоты в графстве Девон, передает ТАСС.

Спецназ будет отрабатывать прыжки с парашютом, минометный, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы. По сценарию, войска удержат северный фланг до прибытия подкреплений Британии и США.