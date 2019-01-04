Егор Крид сломал систему и заплатит за это

На фоне череды скандалов, связанных с отменой выступлений рэп-исполнителей по всей России, «прославился» Егор Крид. Этот популярный юный рэпер сломал систему: сам отменил собственное выступление.

Егор Крид должен был выступать на Русском новогоднем фестивале в Абу-Даби. Точней, у артиста было запланировано два выступления: две песни на гала-концерте фестиваля и полноценный сет на афтепати в клубе. Организаторы все сделали по высшему разряду – перелет Крида и всей его команды в бизнес-классе, проживание в одном из самых дорогих отелей, аренда площадки и клуба для выступлений.

Однако, когда пришло время выходить на сцену, организаторы обнаружили Егора спокойно попивающим кофе в лобби-баре отеля. На вопрос, не соблаговолит ли звезда пулей проследовать на сцену, где в это время затянувшуюся паузу скрашивал как мог Александр Ревва, Крид ответил, что он пребывает в неподходящем настроении, а подчиняться суровому организаторскому таймингу не намерен. В общем, не состоялось ни одно из двух заявленных выступлений Егора Крида на фестивале.

Теперь организаторы мероприятия подсчитывают размер причиненного ущерба. Они намерены потребовать у Крида компенсации за срыв выступления, и, судя по всему, сумма будет исчисляться миллионами (рублей). «Невыход на сцену артиста без уважительной причины – беспрецедентный случай в нашей многолетней практике. Своим поведением Егор Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с нами, но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. А также подвел зрителей, которые ждали его выступления», - цитирует организаторов фестиваля «КП».