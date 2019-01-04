В мэрии Тель-Авива сообщили о намерении разместить зрителей конкурса "Евровидение-2019" в палаточном городке. Организаторы планируют разделить его на три ценовые зоны.

Палаточный городок раскинется недалеко от Израильского выставочного центра, где будет проходить престижный конкурс, сообщает РИА Новости. Самая бюджетная площадка предполагает, что гости будут сами устанавливать палатки - собственные или арендованные. Второй сектор займут просторные палатки повышенной комфортности. И, наконец, для любителей максимального комфорта власти города организуют временные домики -"караваны" с собственным санузлом и кондиционером. Стоимость проживания будет зависеть от выбранного сектора.

Также планируется, что на территории палаточного городка будут работать зоны быстрого питания, пункты проката велосипедов и площадки для проведения вечеринок. Добираться до места выступления артистов гости мероприятия будут на специальных автобусах-шаттлах. После окончания "Евровидения" палаточный городок просуществует ещё некоторое время, чтобы разместить участников ЛГБТ-парада.