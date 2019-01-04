Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днём рождения и выложила фото

Светлана Лобода поздравила бессменного солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна с днём рождения. При этом певица выложила в свой Instagram совместное фото с музыкантом.

Певица Светлана Лобода поздравила фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, которому исполнилось 56 лет. Она выложила фотографию, на которой обнимает немецкого музыканта, одетого в костюм врача. Подпись к снимку гласит: "С Днём рождения, мой лучший доктор в мире".

Слухи о романе Светланы Лободы и Тилля Линдемана гуляют по сети уже больше года. При этом поклонники регулярно находят подтверждения этой догадке. И новым фото певица в который раз подогрела интерес общественности к своей личной жизни.