Игорь Верник прокатился по пешеходной зоне в Москве

Актёр и телеведуший решил проехаться по пешеходному Камергерскому переулку в центре столицы. Заезд Верник совершил на дорогом внедорожнике под предостерегающие крики охраны.

Предостережения секьюрити, правда, были адресованы не телеведущему, а прохожим. На опубликованом телеканалом "Москва 24" видео хорошо слышно, как охранники пытаются разогнать толпу криками "Пропустите, Верник едет!". Также один из мужчин переживает за то, что прохожие могут ненароком поцарапать дорогой автомобиль.

Официальный представитель звезды Табриз Шахиди и PR-директор Верника Анна Чернавских своих комментариев по поводу произошедшего пока не дали. А вот московское управление ГИБДД уже отреагировало на инцидент и приступило к проверке, поделились в пресс-службе.