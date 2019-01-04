Предложение не пускать детей в цирк не понравилось Запашному

Эдгард Запашный отреагировал на предложение депутата запретить несовершеннолетним детям посещение цирка. Такая инициатива народного избранника определённо не устраивает дрессировщика.

Народный артист России Эдгард Запашный уверен, что цирк - это место семейного отдыха, и не пускать туда детей глупо. Такая реакция дрессировшика последовала после того, как депутат Владимир Петров озвучил идею запретить несовершеннолетним посещать представления с участием дрессированных зверей. Петров считает, что жестокое обращение с животными может пагубно влиять на психику детей, сообщает Пятый канал.

Дрессировщик Запашный уверен, что идея депутата направлена лишь на повышение собственного имиджа, но не на благо людей. "Большинство его инициатив не проходят в Думе. Человек зарабатывает имидж. Это его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют", - высказался артист.