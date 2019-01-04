Карина Мишулина о миллионных гонорарах за скандалы на ток-шоу

В последнее время скандалы просто преследуют дочь знаменитого актера Спартака Мишулина. Карина не успев выкарабкаться из семейных разборок с внебрачным сыном своего отца – Тимуром Еремеевым, как снова в центре снимания СМИ. На сей раз она вступила в схватку с популярным телешоу.

Недавно в масс-медиа просочилась информация о гонорарах, которые получают участники программ за то, что выносят свое «грязное белье» на суд зрителей. «Тех, кто заключил договор с каналом за кулисами ток-шоу называют «контрактниками». Например, миллион рублей, и они полгода выясняют перед камерами отношения. По контракту ругались на ток-шоу дочь Спартака Мишулина Карина и ее предполагаемый брат актер Тимур Еремеев. Да, конфликт между ними действительно был, но они еще и денег на этом заработали», - цитирует источник в «Останкино» издание «СПИД-Инфо».

Карина Мишулина уверена, что создатели шоу специально очерняют ее семью и провоцируют на новый скандал. Она заявила, что никаких баснословных гонораров от канала не получала и вовсе не действовала по сценарию, а боролась за правду и доброе имя отца. «Мы шли за правдой, не думая о гонорарах. Но правда оказалась никому не нужна. Гораздо проще верить лжи, клевете и грязи. Только это приносит рейтинг. Поэтому канал и продолжил выдумывать все более и более жуткие небылицы о нашей семье, перевирая факты судебных решений», – уверена актриса.

Более того, она считает, что такого рода скандалы выгодны самому шоу, поскольку именно на слухах и лжи все и построено на телевидении. «К сожалению, год назад нас шантажом выманили на эфир и спровоцировали на эмоции. Там работает огромный штат и профессиональных психологов, и редакторов, делается прекрасный монтаж им выгодный, так что любого можно сделать, как ангелом, так и бесом», – пожаловалась Карина.

Но вот пользователи Сети совсем не верят в искренность дочери знаменитого артиста, они считают, что именно в погоне за дешевой популярностью Мишулина и бегала по различным ток-шоу. «Странно, что Еремеев молчит, а Карина комментирует, заявляя при этом, что ей шумиха не нужна. Ой, как нужна, потому как сама Карина уже никому никаким боком не надобна. Ну хорошо, на эмоции ее спровоцировали на Первом, а на НТВ тогда зачем пошла?» - написали пользователи в комментариях.

Но, кажется, для Карины это не важно. Она с одной стороны говорит, что не станет опускаться до провокаций продюсеров ток-шоу, с другой - обвиняет их во лжи, тем самым подбрасывая дровишек в разгорающийся скандал: «Они как никто знают и договор мой и то что это не сценарий для нас, как Бога не бояться? Неужели ради рейтинга можно так лгать на людей? Стыдно за них».