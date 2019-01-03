Музыканта Криса Кельми похоронят инкогнито?

Поклонники, коллеги и друзья музыканта Криса Кельми не смогут с ним проститься. Артиста, по решению его родственников, похоронят инкогнито. Звезда 80-х и 90-х годов Крис Кельми умер 1 января.

1 января скончался музыкант Крис Кельми

По слухам, артист скончался от остановки сердца в своем загородном доме под подмосковным Наро-Фоминском.

Знаменитый продюсер, создатель группы "Ласковый май", политик и общественный деятель Андрей Разин рассказал, что "родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями".

По признанию Разина, такое решение родных Кельми его огорчило. Он был готов взять на себя расходы по организации похорон. "... так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль", - сожалеет продюсер. "Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями", - написал Андрей Разин в Инстаграм.