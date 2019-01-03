В сети обсуждают новогодние прически Пугачевой, Галкина и Юдашкина

В сети обсуждают новогодние прически Аллы Пугачевой, ее супруга Максима Галкина и дизайнера Валентина Юдашкина. Звездные семейства Пугачева-Галкин, Юдашкины Валентин и Марина, Александр и Алена Буйновы отметили Новый год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)3 Янв 2019 в 12:14 PST

Фото знаменитостей за праздничным столом в Инстаграм выложила Марина Юдашкины. Если в сети Анастасию Волочкову раскритиковали за скудное угощение на столе, то у Пугачевой, Галкина и Юдашкина обсуждают прически. Напомним, супруга Валентина Марина - мастер парикмахерского искусства.

"Что у них с прическами? Кроме Марины?" - заинтересовалась одна из поклонниц Юдашкиных. "У Валентина и Макса прически просто взрыв", "особенно у Галкина....!!!... видимо всю ночь спал на бигудях..."О у Максима прическа новая! Этакий солнечный мужчина!, "Юдашкин как школьник", - заметили подписчики. Прическа Примадонны понравилась не всем, Аллу Борисовну немного покритиковали.

Но в основном сделали комплименты компании: "Какие все красивые!", "Замечательная компания!!!! Мы вас очень всех любим!!! девочки красотки!!!!" (Орфография и пунктуация авторов сохранены).