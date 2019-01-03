С кем отпраздновал день рождения голливудский красавчик Брэд Питт?

Незадолго до наступления Нового года звезда телеэкрана, голливудский актер Брэд Питт отпраздновал свое 55-летие. Памятную дату знаменитый красавчик встретил на огромной вилле...

К сожалению, в гордом одиночестве. Компанию актеру составила лишь копия роденовского Мыслителя, лепку которой посоветовал Питту психолог, чтобы "избавиться от стресса и проблем в интимной сфере".

А проблемы у знаменитого ловеласа, похоже, и впрямь имеются. Ведь его буквально накануне дня рождения бросила очередная подружка - Нери Оксман. Что же касается экс-супруги Анджелины Джоли...

Она Питта поздравила. И даже приехала ради этого знаменательного события к нему в гости в компании их общих детей. Правда не всех. Да и празднование в итоге перетекло в очередной скандал...