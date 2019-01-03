В Сети смеются над Волочковой, которая показывает своего бой-френда по частям

Балерина Анастасия Волочкова уже не знает, чем удивить своих поклонников. И если вечные шпагаты надоели всем без исключение, то вот ребус под названием «кто же новый бой-бренд звезды» – еще худо-бедно пользуются спросом у подписчиков. Правда, для этого Волочковой пришлось «расчленить» своего возлюбленного, то есть показывать на фото только его части тела, а не всего целиком.

«У меня сейчас есть в жизни любовь, есть мужчина. Впервые я не стала афишировать эту любовь, показывать лицо своего любимого. Это очень чистые, красивые, интересные отношения. Это невероятный мужчина. Во-первых, он европеец, а там семью создают уже ближе к 40 годам. Он разговаривает на нескольких языках, в чем мы тоже с ним сошлись», — откровенничала Волочкова в телеинтервью.

Балерина так же рассказала, что счастлива в отношениях с новым мужчиной, но имя его раскрывать не торопится, однако отмечает, что он вполне богатый человек. Однако подписчики артистки считают, что она просто выдумала «красивую историю о любви», а на самом деле нет никакого возлюбленного, и на фото все время случайные люди.

«Судя по луку Анастасия встречается с нищим беженцем из Таджикистана», «Часы охраннику подарила. А то рацию снимать приходилось! Ах, смешно же...», «Части тела и конечностей мужа домработница. Фотографирует, соответственно, сама домработница. И весь ребус», «Да это сантехник, просто попросила поучаствовать в кампании против завистниц», - строят предположения в комментариях фолловеры Анастасии.

Кроме того, как пишет издание «СПИД-Инфо», судя по одежде и аксессуарам, возлюбленный балерины Европу видел только на карте или в телевизоре. «Европейцы когда видят человека в таких джинсах, подпоясанных ремнем LV, сразу начинают здороваться по-русски "Прывъет". Колхозненько, чё...», «Вы любимого расчленили? Руки, ноги...А остальное ушло?!»,«Где она берет эти части туловища? Боюсь представить, что будет в следующий раз!», - вселятся подписчики в комментариях.