Идеальные ноги Пугачевой в блестящем мини-платье покорили поклонников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продемонстрировала снимок с новогоднего празднования. На фото артистка позирует в блестящем мини-платье, которое подчеркивает ее идеальные ноги.

Алла Борисовна запечатлена с членами семьи Галкиных, которые, по ее словам, оказались на празднике "самыми стойкими". Певица выбрала для мероприятия короткое платье, расшитое серебряными пайетками, и переливающиеся туфли.

Подписчики Пугачевой были поражены тем, насколько длинными и стройными выглядят ноги артистки. Многие заметили, что многие женщины даже в юности не могут похвастаться возможностью щеголять в мини, а Алле Борисовне в апреле этого года исполнится уже 70 лет.