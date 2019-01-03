В моде - любовные треугольники. Ксения Собчак отметила Новый год с любовником

О любовном треугольнике супругов Максима Виторгана - Ксении Собчак и Константина Богомолова заговорили еще в прошлом году. И хотя главные действующее лица отрицали все слухи о романе, в тусовке уже открыто заявляют, что экс-кандидат в президенты и малоизвестный режиссер практически «не отлипают друг от друга».

Когда же сам Виторган написал в социальной сети, что Новый год они с Ксенией будут встречать не вместе, весь Интернет начал обсуждать рогоносца Максима и его ветреную женушку, которая не скрывает своих пылких чувств к режиссеру. Масла в огонь добавила и переписка героев в Instagram. Режиссер написал в соцсетях, что нет ни новостей, ни умных мыслей, на что Собчак заметила: «Зато ты — есть. А значит, все еще будет!». Ее супруг не преминул съязвить: «Это так мило».

Затем очевидцы сообщили, что видели влюбленную парочку гуляющими вместе по Вене. Причем Ксения была изрядно навеселе и ее совершенно не волновало, что окружающие могут ее узнать. Ну, а страстные поцелую Собчак и Богомолова на одной из популярных новогодних вечеринок убедили даже сомневающихся – Ксения всерьез увлечена вовсе не своим мужем.

Есть и еще несколько пикантных подробностей, о которых пишет «СПИД-Инфо», так же издание цитирует слова светской львицы Божены Рынска, которая уверена, что даже не смотря на свою влюбленность Ксения вряд ли разведется в супругом: "Брак с Виторганом — это ее тотем, условие, которое ей выдвинул крестный после того загула с Яшиным — что у нее будет хороший, понятный мужчина из приличных, с родословной. Конечно, она разводиться не будет».