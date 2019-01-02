Александр Цекало встретил Новый год в Риме... с любовницей

Продюсер Александр Цекало, как и многие знаменитости, отмечал Новый год за границей. Он решил отправиться в самый романтичный город мира – Рим, но вовсе не с женой, а любовницей.

Совсем недавно 57-летний Александр Цекало, который уже много лет женат на сестре Веры Брежневой — 33-летней Виктории Галушке, был замечен в одном из столичных ресторанов с высокой брюнеткой. Продюсер и его новая пассия совсем не срывали своих нежных чувств от окружающих. Поскольку никакого скандала вслед за публикацией фото шоумена с любовницей не последовало, многие решили, что браку Александра и Виктории уже конец.

И вот теперь новая порция компромата, к тому же прогулка по самому романтичному городу мира в Новый год с новой возлюбленной, фото которой публикует издание «СПИД-Инфо», вовсе не тянет на мимолетную интрижку.

В светской тусовке и раньше утверждали, что именно неверность Цекало стала причиной развода с певицей Лолитой Милявской. Видимо, даже брак с женщиной, которая на 23 года моложе звезды и двое детей, не смогли «остепенить» продюсера, который всегда славился своей слабостью к противоположному полу.