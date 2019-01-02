Почему зрители не увидели Пугачеву и Ротару в Новогоднюю ночь?

Многие российские зрители с нетерпением ждали Новогоднюю ночь, чтобы на экранах телевизоров увидеть долгожданные выступления своих кумиров. Однако они так и не дождались любимых звезд - Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Обе певицы отказались от участия в традиционных новогодних программах, хотя одну их них все же ждали на съемочной площадке.

София Ротару отказалась от участия и в новогоднем шоу и в программе «Песня года», она сообщила, что даже за баснословные гонорары не будет выступать в России. Ее концертный директор сообщил, что причиной тому здоровье артистки, а также сложности перелета из Украины в нашу страну, которое может плохо сказаться на самочувствие Софии Михайловны. Однако, большинство поклонников уверены, что звезда просто боится за свою семью, которая может попасть в опалу на родине.

А вот Примадонна, как пишет издание «СПИД-Инфо» во время съемок «Новогоднего огонька» была в списке участников, но в последний момент стало известно, что она не сможет принять участие в записи передачи. Друзья Аллы Борисовны предположили, что она отказалась потому что у нее не было новой песни, а также из-за того, что впереди у Примадонны юбилейный концерт в честь предстоящего 70-летия артистки.