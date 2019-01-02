Певец Рики Мартин стал отцом в третий раз

Всемирно известный певец Рики Мартин поделился с поклонниками радостной новостью. Согласно последней информации, на днях артист стал отцом в третий раз – у него родилась долгожданная дочка.

Рики сообщил, что девочку назвали Лючия. По его словам, он сам и его старшие сыновья "влюблены в крошку". Мартин подчеркнул, что благодарит бога за возможность начать этот год с самого лучшего подарка, который только можно получить.

Певец опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок, на котором видно крошечные ручки новорожденной девочки.

Отметим, что Рики Мартин впервые стал отцом десять лет назад. Мальчиков-близнецов назвали Маттео и Валентино.