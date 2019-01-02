Елизавета Боярская показала семейное фото, на котором ее отец позирует без шляпы

Российская актриса Елизавета Боярская продемонстрировала теплое семейное фото. Поклонников поразило, что на новогоднем снимке отец артистки Михаил Боярский позирует без своей знаменитой шляпы.

Многие отметили, что сначала не узнали "д'Артаньяна", поскольку привыкли видеть его в головном уборе. Действительно, шляпа полностью меняет образ Михаила.

На снимке, который опубликовала Елизавета, можно увидеть ее с мужем Максимом Матвеевым, ее папу и маму, а также брата Сергея. Вся семья выглядит очень счастливой. Боярская решила не демонстрировать на новогоднем снимке своих сыновей – она оберегает мальчиков от внимания публики.