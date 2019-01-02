Известная российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала новогодние блюда, которые приготовила у себя дома для праздничной ночи. Ее подписчики сочли стол артистки крайне "скудным".

На фото, которое появилось на страничке Анастасии в соцсети, можно увидеть стол, на котором стоит одна большая тарелка с салатом, а также тарелка с рыбой. Никаких других деликатесов балерина своим близким не приготовила, передает портал teleprogramma.pro.

Подписчики, настроенные не слишком дружелюбно, заявили, что танцовщица, очевидно, просто поленилась провести на кухне больше времени. Другие предположили, что Волочкова, которая сама сидит на диете, "морит голодом" всю семью.