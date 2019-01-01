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Съемки в фильме «Формула любви» едва не разрушили брак Семена Фарады

1 января 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Съемки в фильме «Формула любви» едва не разрушили брак Семена Фарады
Фото: кадр из фильма

Популярный фильм «Формула любви» без преувеличения любят и помнят многие российские зрители, в том числе и потому что даже второстепенные роли, сыгранные самыми известными актерами, надолго врезаются в память. А между тем съемки в киноленте едва не разрушили брак Семена Фарады.

Во время съемок знаменитость решил покатать в машине актрису Елену Аминову, и та забавы ради украсила висящую в автомобиле куклу. Елена сорвала цветущий репей, нашла где-то красивое перо – и кукла сразу преобразилась.

Как пишет издание "СПИД-Инфо", когда супруга Фарады – Мария Полицеймако села в машину, она сразу догадалась, что в ней побывала другая женщина и не разбираясь устроила мужу скандал. «Ты здесь возил женщину!», – негодовала Марина. Фарада всячески отпирался: хоть все и невинно было, зачем же мужчине сразу сознаваться? Но супруга была так непреклонна, она обвинила его в измене и даже решила подать на развод.

Семен Львович долго не мог понять происходящего, он даже подумал, что у жены открылся дар ясновидения, но старался изо всех сил убедить любимую в своей верности. Удалось это с большим трудом. И тогда Мария Полицеймако объяснила актеру, что догадалась о произошедшем благодаря кукле, мол так украсить ее могла только женщина.

А актер подумал, что хорошо, что ничего «такого» не было, а то бы так глупо попался.

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