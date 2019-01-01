Волочковой надарили на Новый год банные принадлежности - ФОТО после бани

Балерина Анастасия Волочкова - большая любительница бани, парится круглый год. После парилки артиста любит окунуться в ледяную купель или упасть в сугроб. О пристрастиях балерины знают ее друзья и поклонники.

На Новый год Анастасия получила в подарок банные принадлежности, о чем сразу похвалилась в Инстаграм. И не только похвалилась, но и применила по назначения.

Фото голой Волочковой в сугробе около дома набираю клики в сети. А Настя рассказывает:" Когда друзья знают, какими подарками порадовать! Мы-в баню с обновками!" "Новый год, баня, ледяная купель, снег и пушистики белоснежные-это неразделимые вещи! А мне не холодно", - рассказала артистка после принятия водных и воздушных процедур.

Многие поклонники Волочковой не одобряют ее валяние обнаженной в снегу. Но она уверена - это польза для здоровья.