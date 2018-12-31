Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах

Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова работали вместе в группе "Комбинация" и недавно "зажгли" на концерте, исполнив популярные песни коллектива. Поклонники восхищены, как выглядели звезды 90-х в мини-шортиках и высокий сапогах - ботфортах. Екатерина Климова потрясающе выглядит в сером платье и сапогах-ботфортах

Алена Апина выложила в Инстаграм фото с подругой. Восхищенные поклонники отметили: "классно выглядите девочки, вечно молодые". Естественно, оценили наряд артисток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina)9 Дек 2018 в 5:44 PST



"ДЕВОЧКИ!!! Вы Супер-Красотки!!! НАШИ!!! 80-е!!! Любимая "Комбинация"!! ! А сапоги Отпад!!! Зачётные!!!( как мы ещё раньше называли?) Вообщем, вы - самые настоящие!!!", - комментируют подписчики.

Алена Апина смело публикует свои довольно откровенные фотографии. Татьяна Иванова недавно серьезно работала над своей внешностью. Певица была участницей проекта "На 10 лет моложе", ей удачно сделали пластическую операцию.