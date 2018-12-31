Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах
31 декабря 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова работали вместе в группе "Комбинация" и недавно "зажгли" на концерте, исполнив популярные песни коллектива. Поклонники восхищены, как выглядели звезды 90-х в мини-шортиках и высокий сапогах - ботфортах.
Алена Апина выложила в Инстаграм фото с подругой. Восхищенные поклонники отметили: "классно выглядите девочки, вечно молодые". Естественно, оценили наряд артисток.
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"ДЕВОЧКИ!!! Вы Супер-Красотки!!! НАШИ!!! 80-е!!! Любимая "Комбинация"!! ! А сапоги Отпад!!! Зачётные!!!( как мы ещё раньше называли?) Вообщем, вы - самые настоящие!!!", - комментируют подписчики.
Алена Апина смело публикует свои довольно откровенные фотографии. Татьяна Иванова недавно серьезно работала над своей внешностью. Певица была участницей проекта "На 10 лет моложе", ей удачно сделали пластическую операцию.
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